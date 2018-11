A Torino il primo bistrot di ragazzi autistici: "Lavoratori onesti e affidabili da accogliere nelle aziende" Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Facebook 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Facebook 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Facebook 9 di 10 Facebook 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"E' presto per un bilancio - continua Aureli, impegnato da 10 anni con la onlus al fianco di autistici e delle loro famiglie in tutto il Piemonte, - ma, a un mese dall'apertura del bistrot, i tutor della cooperativa di promozione sociale Elisa, che collaborano con noi nell'affiancamento dei ragazzi, hanno constatato che il lavoro come piacere va in crescendo. Le capacità nascoste e le difficoltà a esprimersi di questi giovani, attraverso un tale percorso virtuoso e protetto, emergono e vengono superate. Per uno, in particolare, è evidente la passione per il settore della ristorazione, gli altri, piano piano, accettando la nostra proposta, escono dal loro mondo e affrontano le 50 mansioni che abbiamo individuato: dall'ordinare posate e bicchieri a lavare e pulire la sala".



Qual è stata la risposta della clientela? "Quei pochi che non conoscono il nostro progetto, restano positivamente colpiti da questi ragazzi particolari. Come accade per tutti gli avventori, una volta che i gestori Domenico e Cesarina illustrano l'iniziativa, rispondono con affetto".



"C'è tanta curiosità poi nel quartiere Aurora - aggiunge Aureli. - Il nostro tentativo è riqualificarlo: prima era diviso in due dalla linea ferroviaria per Milano e, ora che i binari sono stati interrati ed è spuntato un lungo viale, proviamo a renderlo più bello. Ci mettiamo il cibo e anche eventi culturali che non abbiano solo come tema la disabilità".



La Rosetta BiStrani, il piatto forte del menù, è servita.