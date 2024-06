La donna investita è stata portata al Cto di Torino, mentre marito e moglie sono stati accompagnati nel carcere del capoluogo piemontese. I militari dell'Arma hanno trovato la vettura di marito e moglie, danneggiata nella parte anteriore, in una via poco distante da quella in cui la 51enne è stata travolta. Tentando di eludere le ricerche, i due avevano abbandonato l'auto ed erano tornati a piedi verso casa. Li hanno traditi le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in zona, che hanno ripreso la coppia mentre si avvicinava alla vittima a piedi: dopo una litigata, marito e moglie, sono saliti in auto e hanno investito la donna.