Investe madre e 4 bimbi nel Milanese, preso pirata della strada

Un pirata della strada ha investito con la sua auto una donna di 29 anni in compagnia di quattro bambini, tre figli e una nipotina. L'incidente è avvenuto a Buccinasco, nel Milanese. Tra i feriti, il più grave è un bimbo di 5 anni, trasportato in codice rosso, con l'elisoccorso, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo alla guida della vettura è stato rintracciato e fermato dai carabinieri.