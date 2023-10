Torino, corteo di protesta contro Meloni: cariche della polizia

A Torino si sono registrati momenti di tensione durante il corteo di protesta contro Giorgia Meloni, che parteciperà al Festival delle Regioni.

Circa trecento manifestanti sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano, dove è previsto l'intervento del premier. In via Principe Amedeo, si sono spinti contro il cordone delle forze dell'ordine e ne è nato un parapiglia con qualche carica da parte degli agenti. Poco dopo, in Via Lagrange, c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine.