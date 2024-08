Torino, un trapianto di fegato salva una donna di 26 anni dopo un colpo di calore

eL'equipe chirurgica del Centro torinese proprio in quel momento era impegnata in un prelievo d'organi in un altro ospedale piemontese, con il coordinamento del Centro regionale trapianti. Damiano Patrono, chirurgo collaboratore di Romagnoli, stava ultimando un delicato intervento di divisione del fegato di un donatore in due parti (il cosiddetto split liver), perché la parte sinistra del fegato, più piccola, fosse trapiantata in un ricevente pediatrico in un altro Centro trapianti italiano e la parte destra, più grande, andasse invece a un adulto a Torino. Era quindi perfettamente compatibile con le necessità della 26enne.