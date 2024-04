Donazioni e trapianti di organi, è record nel 2023: ecco i più generosi in Italia

Trento è la città in cui si dona di più. Ma in testa ci sono i 30enni sardi. Dopo i 70 invece è boom di chi si oppone

I numeri delle donazioni per fascia d'età Secondo il report, nel 2023 la percentuale di consensi più alta è stata quella registrata dai sardi tra i 31 e i 40 anni ed è proprio questa fascia d’età a primeggiare a livello nazionale, con un consenso medio del 73,8%. A seguire ci sono i 41-50enni (73,1%) e i 51-60enni (71,3%). Meno buoni i risultati della raccolta tra i 18-30enni, probabilmente perché meno informati: tra i più giovani il consenso medio nazionale è stato del 68,9% mentre i contrari sono stati il 31,1%. In questa categoria anagrafica la percentuale più alta è stata quella dei "sì" registrati tra i giovani valdostani (81,7%).

Ma è dopo i 70 anni che la percentuale di chi si oppone alla donazione tende a salire esponenzialmente: i "no" sono stati il 41,5% tra i 71-80enni e ben il 55% tra gli ultraottantenni. Un dato condizionato, probabilmente, dall'errata convinzione che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile. A oggi complessivamente il Sistema informativo trapianti ospita poco meno di 19 milioni di dichiarazioni registrate: 13,5 milioni di "sì" e 5,5 milioni di "no".