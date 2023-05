Torino, colpisce con pugni la madre uccidendola: arrestato

La dinamica

A quel punto il 44enne, che si è presentato spontaneamente dai militari dell'Arma, ha ammesso di aver colpito la madre al volto con un pugno, senza alcun motivo apparente, lasciandola esanime a terra. In precedenza era stato proprio lui a dichiarare che la donna era caduta da sola in casa. I carabinieri hanno quindi condotto ulteriori accertamenti e raccolto testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso e il fermo dell'uomo per omicidio è in attesa di convalida.