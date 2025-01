Torino, bici giù dai Murazzi: imputata maggiorenne condannata a 16 anni

Il tribunale di Torino ha inflitto 16 anni di carcere all'imputata maggiorenne nel caso di Mauro Glorioso, lo studente palermitano rimasto gravemente ferito in seguito al lancio di una bici elettrica dai Murazzi. La ragazza era accusata di concorso in tentato omicidio. I giudici non hanno concesso attenuanti. Gli autori del lancio sono stati individuati in un gruppetto di cinque adolescenti. Tre minorenni sono stati condannati in via definitiva, con rito abbreviato, a pene comprese fra i sei anni e otto mesi e i nove anni e sei mesi. Per l'altro maggiorenne a fine gennaio si ripeterà il processo d'appello dopo l'annullamento della sentenza precedente da parte della Cassazione.