Bici giù dai Murazzi, processo da rifare per uno dei lanciatori

Quella notte era stato immortalato mentre baciava la fidanzata. Victor Ulinici rideva, scherzava davanti a un distributore. Insieme al resto del gruppo, accusato di aver quasi ucciso pochi istanti prima Mauro Glorioso, lo studente palermitano colpito da una bicicletta lanciata dall'argine dei Murazzi a Torino nel gennaio del 2023. Per quel gesto, non ci possono essere attenuati. Almeno stando alla Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado contro Ulinici, condnnato a 10 anni e 8 mesi con rito abbreviato per tentato omicidio. Per i giudici, insomma, la pena è troppo bassa, processo da rifare. La procura aveva chiesto 14 anni