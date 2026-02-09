Torino, bambino di 11 anni investito da un'auto: è grave

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa sera intorno alle 20 ad Avigliana, nel torinese, per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un bambino di 11 anni, investito da un'auto. Sul posto sono state inviate due ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso, che ha provveduto al trasporto del minore all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso.