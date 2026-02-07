Auto travolge due donne a Lucca: una morta, l'altra gravemente ferita

Una donna morta e un'altra ferita in modo grave è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi intorno alle 19:30 sulla via Romana nel comune di Lucca. Secondo quanto ricostruito, uomo alla guida della propria auto ha investito le due donne. Una 70enne è deceduta sul colpo. L'altra donna, di 66 anni, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca, accompagnata dal medico dell'automedica, per le cure necessarie in seguito al grave trauma subito. L'uomo alla guida, rimasto in stato di shock emotivo, è stato assistito sul posto dall'infermiera dell'automedica ed è stato trasferito in ospedale in codice verde. Sul luogo dell'incidente sono intervenute l'automedica di Lucca e le ambulanze della Croce Verde e della Croce Rossa di Lucca. Le cause dell'investimento sono al vaglio delle autorità competenti.