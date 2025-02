Torino, accampati al freddo per il permesso di soggiorno

Davanti alla Questura di Torino una lunga fila di persone è accampata al freddo per l'apertura dell'ufficio immigrazione. "Siamo tutti in attesa dell'appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno. Quello che ci serve è solo un foglio con una data di appuntamento per poter rinnovare il contratto lavorativo o magari trovare una casa in affitto", ha spiegato una ragazza colombiana che studia relazioni internazionali all'Università di Torino.