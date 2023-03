Tonara (Nuoro), bufera sul sindaco per frase sessista: "Donne, vi aspetto nel mio ufficio per combattere il calo delle nascite"

La frase incriminata è stata scritta a commento di un post dell'ex sindaco di Desulo (Nuoro) sullo spopolamento dopo che mercoledì era stata data la notizia del nuovo record in negativo della Sardegna per le nascite. Secondo l'Istat l'isola, infatti, ha il tasso di natalità più basso in Italia: 4,9 per mille.

Le scuse social

"Scusatemi, quello che ho scritto non è degno né di un sindaco né di una persona comune. Non utilizzo bene i social e credevo fosse un messaggio diretto unicamente a chi ha scritto il post, da non scrivere ugualmente", si è precipitato a scusarsi Sau a polemica scoppiata. "Non ho mai mancato di rispetto e ho sempre pensato che la presenza femminile sia risolutiva in tutte le problematiche, infatti nelle giunte da me nominate ho sempre e da sempre richiesto la presenza. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito/offesa/o. Ho quasi sempre votato una donna in tutti i livelli di elezioni. Sono padre di due ragazze che adoro e mi adorano - ha concluso -. I miei interventi, soprattutto sul calo nascite nei nostri territori sono sempre stati energici e determinati. Purtroppo, come tanti in questa zona difficile, sono abituato a scherzare troppo e vi assicuro che solitamente scherzo sulle mie disgrazie".