"Salvini appeso", bufera su post di candidato consigliere Pd nel Torinese

A una settimana delle Comunali di Venaria Reale, alle porte di Torino, è polemica per un psto di candidato consigliere del Pd, Fabio Tumminello, che ha pubblicato un selfie su Instagram che lo ritrae davanti a una scritta su un muro: " Salvini appeso ". La foto ha suscitato la reazione del segretario locale del Carroccio, Andrea Cerutti: "Queste azioni - ha dichiarato - nulla hanno a che vedere con il confronto politico". Tumminello poi si è scusato.

"Il messaggio "Salvini appeso", trasmesso dal giovane candidato del Pd, non lascia spazio alle interpretazioni - ha sottolineato Cerutti- e va condannato fermamente da tutti, anche e soprattutto dal partito a cui Tumminello appartiene".

Lo stesso Tumminello è corso ai ripari e ha tolto il post scusandosi. "Ho pubblicato su Instagram una storia con un post ironico legato ad un murales presente in una via del centro di Torino - ha ricostruito -. L'ironia è come la pipì, se esageri, la fai fuori dalla tazza. E questa volta ho esagerato io. Ho provveduto ad eliminare la storia e chiedo scusa a tutti coloro che si siano sentiti offesi da questa mia esternazione".