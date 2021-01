TikTok, il Garante per la privacy dispone il blocco dell'uso dei dati senza l'accertamento dell'età

Ansa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di TikTok il "blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica". Lo rende noto in un comunicato l'Autorità, che "ha deciso di intervenire in via d'urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo", morta per asfissia per una sfida sul social network.