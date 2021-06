Test discoteca a San Marino, il gestore: "Nessun contagio, si riapra anche in Italia"

A San Marino in 2.700 ballano nella discoteca Covid-free Ansa 1 di 17 Ansa 2 di 17 Ansa 3 di 17 Ansa 4 di 17 Ansa 5 di 17 Ansa 6 di 17 Ansa 7 di 17 Ansa 8 di 17 Ansa 9 di 17 Ansa 10 di 17 Ansa 11 di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il test di sabato in una discoteca all'aperto di San Marino, con centinaia di giovani che hanno ballato, "dimostra che si può ripartire anche in Italia". Lo dice Tito Pinton, l'organizzatore della festa-esperimento, che accelera dopo l'annuncio del sottosegretario Costa di una riapertura delle discoteche entro il 10 luglio. All'evento in un maxi-parcheggio hanno partecipato 2.700 persone con il green pass. "Non mi risultano contagi", assicura Pinton.