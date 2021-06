San Marino, in 2.700 tornano a ballare nella prima discoteca Covid-free

Ansa 1 di 17 Ansa 2 di 17 Ansa 3 di 17 Ansa 4 di 17 Ansa 5 di 17 Ansa 6 di 17 Ansa 7 di 17 Ansa 8 di 17 Ansa 9 di 17 Ansa 10 di 17 Ansa 11 di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

A San Marino circa 2.700 persone hanno ballato fino alle prime luci dell'alba all'Area eventi Shooting club, una discoteca a cielo aperto che ha sperimentato "The vibe is on", il primo evento musicale Covid-free. Soddisfatti gli organizzatori, il gruppo Musica di Riccione e la Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino: "Abbiamo dimostrato che è possibile organizzare eventi in perfetta sicurezza e osservando le disposizioni per il contenimento del contagio".