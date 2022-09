Tesina delle medie su Mario Draghi: il premier risponde allo studente: "Non so se lo merito"

La mia tesina parlava della sua vita . Grazie per la risposta... Ora sono contentissimo", scrive così Alessio su Twitter. Lo studente, fresco di licenza media, ha già incorniciato la lettera di risposta del suo idolo Mario Draghi .

Mario Draghi

- L'ex presidente della Bce ringrazia lo studente, sentendosi profondamente colpito dal suo gesto: "Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti d'ispirazione".

La lettera

- Il premier continua sottolineando l'importanza dell'impegno nello studio e il ruolo fondamentale degli insegnanti: "In ogni fase della mia vita, ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro. I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca".

La lettera si conclude con "un caro saluto e un affettuoso augurio di ogni successo". Una missiva che Alessio non dimenticherà mai.