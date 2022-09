Alunno insultato in chat a Pavia, trasferita anche la docente "assolta": le proteste dei genitori

Le offese -

fotografato da una delle docenti

una chat lasciata aperta

trasferite in altre scuole

anche la madre del bimbo

"Bambino di m.", "sporco" e altri insulti simili.Così le maestre apostrofavano il bambino, che in un'occasione è stato anchementre era fuori dalla classe in punizione - con tanto di foto girata sul gruppo -, fino a quando un'altra insegnante, madre del piccolo, ha scoperto tutto dasu un pc di scuola, facendo esplodere il caso. Poi, mesi e mesi di polemica, fino alla conclusione, ufficializzata solo ora: una di loro, la docente di religione, si è messa in aspettativa, mentre sono statedell'istituto comprensivo Cavour tutte le altre docenti coinvolte a vario titolo,vittima delle offese e della terza insegnante che, stando alle conclusioni dell'ufficio scolastico, non avrebbe nessuna responsabilità, se non quella di aver letto i messaggi.

L'opposizione dei genitori -

i figli non perdessero la maestra

additata come un mostro

continuità didattica

È quest'ultimo punto che proprio non è andato giù ai genitori, che si erano spesi per far sì che, in base a quanto da loro sostenuto, molto amata: "Dopo quattro mesi in cui è statadavanti a tutta Italia - hanno detto 30 genitori, come riporta Il Giorno - ora viene punita e con lei anche i nostri figli, ai quali non verrà garantita la. Hanno iniziato un percorso con una docente, poi è arrivato il Covid e l'anno scorso questa vicenda".

La lettera al ministro dell'Istruzione -

ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi

ispettori a chiarire la situazione

Non vogliono arrendersi - riporta ancora il quotidiano - per questo hanno chiesto un incontro con la dirigente scolastica Liviana Speciale. Nell'attesa, una lettera sarà inoltrata ale all'assessore all'Istruzione Fabrizio Sala per ottener che vengano inviati degli. La stessa docente, che ha raccontato di aver trascorso mesi molto difficili da un punto di vista psicologico, aveva chiesto l'archiviazione del caso sperando di essere riabilitata dal pm.

La madre del piccolo -

Sono sconcertata

un comportamento lesivo per mio figlio

Ma non è la sola a essere soddisfatta dall'esito della vicenda: "che il trasferimento colpisca anche me. Evidentemente la questione è stata ritenuta un affare di antipatie e screzi tra colleghe, nonda parte delle due docenti", ha commentato la mamma del bambino, che è stata assegnata alla scuola di Torre d'Isola.