Terza ondata di caldo dell'estate, attesi picchi di 48 gradi in Sardegna | E per il Times Roma si trasforma in "città infernale"

Il caldo in Italia sui giornali stranieri

E mentre il Times parla di Roma come "Infernal City" descrivendo le fontane, a partire da quella di Trevi, come "oasi nel deserto davanti alle orde di turisti che barcollano fuori dalle strade strette e roventi", altri siti di informazione internazionale mettono in evidenza la notizia del caldo record in Italia, evidenziando in particolare gli allarmi scattati per Roma, Firenze e Bologna, anche in quanto ambite mete turistiche. La Bbc apre il suo sito web con un articolo dedicato al gran caldo in Europa, dal titolo: "Ondata di caldo in Europa: allerta rossa diramata in 16 città italiane". Il Guardian è sulla stessa linea e rimarca, tra l'altro, che in Sicilia e in Sardegna si rischiano temperature con picchi fino a 48 gradi e con articoli a corredo sulla situazione meteorologica in Grecia, in Spagna e in Uruguay. La britannica Sky News sul suo sito dedica all'emergenza caldo una sezione in costante aggiornamento, sotto al titolo: "Ondata di caldo in Europa: L'Italia 'non ha più quattro stagioni'". Il francese Le Figaro allarga invece lo sguardo: "Ondata di caldo: dall'Italia alla California, il mondo soffoca".