Caldo, in arrivo una nuova ondata: picchi oltre i 45 gradi | Weekend da bollino rosso in autostrada

Il caldo non dà tregua all'Italia: è in arrivo una nuova ondata di temperature record a partire già dal weekend.

Dove farà più caldo Nei prossimi giorni le temperature saranno superiori alle medie stagionali di luglio, basate sugli ultimi 30 anni, di almeno 8 gradi, ma anche di oltre 10. Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria le Regioni più bollenti.

Rischi per la salute: le città da bollino rosso Con il caldo intenso salgono anche i rischi per la salute. Aumentano infatti le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Le città da bollino rosso passano infatti da 10 alle 15 di sabato e alle di 16 domenica, su 27 centri monitorati. Sabato le città in rosso sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica si aggiunge anche Palermo. Sabato, il bollino arancione - che indica il massimo livello di rischio per la popolazione fragile, come anziani, bambini e portatori di malattie croniche - riguarderà invece le città di Ancona, Bolzano, Genova, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Domenica saranno arancioni anche Brescia, Milano, Venezia e Verona.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Questa nuova ondata di calore porterà anche notti tropicali, con il superamento dei 20 gradi delle minime, e umidità, che aumenteranno il disagio fisico. In Sardegna si potranno registrare 40 gradi già da domenica in aumento nei giorni successivi. E sarà così per tutta la prossima settimana, anche se da giovedì al Centro-Nord potrebbe registrarsi un abbassamento delle temperature sempre superiori alla media ma più basse, tra i 34 e i 36 gradi. Mentre per "Sardegna, Puglia e Sicilia all'orizzonte non si vedono cambiamenti essenziali a parte 2-3 gradi in meno rispetto a temperature che resteranno sempre alte".

Caldo record anche nel resto del mondo Non è però solo l'Italia a restare nella morsa del caldo record. Negli Stati Uniti oltre 90 milioni di persone sono state definite a rischio salute in questo fine settimana. Attesi 54 gradi nella Death Valley, in California, il luogo più caldo della Terra. Allerta anche in Algeria, dove sono attesi 45 gradi anche sulle coste, e in Grecia, con l'Acropoli di Atene che resterà chiusa dalle 12 alle 17 a causa delle temperature proibitive.