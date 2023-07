L'ondata di caldo sull'Italia vista dallo spazio: la temperatura ha raggiunto i 47 gradi

A Milano due tentativi di rapimento di bambini in un mese

L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia (e che per giovedì ha fatto scattare il "bollino rosso" in 10 città), si è vista anche dallo spazio.

L'Agenzia spaziale europea ha infatti condiviso un'animazione che mostra la mappa dell'incremento repentino delle temperature del suolo nel nostro Paese. Realizzata utilizzando i dati degli strumenti della missione "Sentinel-3" del programma "Copernicus", la mappa evidenzia come il 10 luglio in Sicilia e in Puglia la temperatura del suolo abbia raggiunto e sorpassato i 47 gradi.