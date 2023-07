Caldo, giovedì bollino rosso in 10 città del Centro Italia

Prosegue l'ondata di caldo in Italia che giovedì investirà soprattutto il Centro.

Dieci le città per cui il ministro della Salute ha emesso un'allerta rossa: si tratta di Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino arancione per Messina, Catania e Bari; giallo per Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.