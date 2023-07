Maltempo, gravi disagi nel Comasco e nel Varesotto per i violenti temporali: decine di interventi dei vigili del fuoco

Squadre al lavoro nel Comasco e tre escursionisti sotto un albero caduto

Nel Comasco le operazioni di soccorso si sono concentrate in particolare tra Anzano e Alserio, la zona più colpita della provincia, dove le squadre del comando dei vigili del fuoco sono intervenute per rimuovere le piante cadute per il vento e che hanno bloccato diverse strade. A Erba i pompieri sono arrivati per soccorrere molte persone rimaste intrappolate nelle loro auto. A Gironico tre escursionisti sono stati sorpresi da un albero caduto per il maltempo e le squadre Saf e del Soccorso alpino hanno lavorato 40 minuti per estrarli: uno solo di loro è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.