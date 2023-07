Clima, Greta Thunberg: record di caldo in tutto il mondo, è emergenza

Greta Thunberg lancia l'allarme caldo è avverte: "E' emergenza clima".

Su Twitter l'attivista svedese scrive: "Attualmente stiamo rompendo i record di caldo in tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record di ghiaccio. E' un'emergenza". Thunberg ha pubblicato il "cinguettio" usando l'hashtag "Fridays for future" e allegando una foto in cui tiene in mano un cartello con la scritta "Azione per il clima adesso".