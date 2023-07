Greta Thunberg: "Sul clima i politici hanno tradito la nostra fiducia"

Nessun incontro tra Thunberg e Weber

Non si terrà l'incontro tra il capogruppo del Partito Popolare Europeo Manfred Weber e l'attivista previsto all'interno dell'Eurocamera a margine del dibattito in Aula, fa sapere il portavoce di Weber, Dirk Gotink. "È un peccato che Greta Thunberg non entri al Parlamento europeo. Non vedevamo l'ora di discutere con lei. Il nostro invito è ancora valido", commenta Gotink.