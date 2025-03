Terrorismo e propaganga jihadista, arrestato giovane a Bolzano: stava cercando di costruire una bomba

Malgrado numerosi e sofisticati accorgimenti informatici per evitare di venire identificato, il ragazzo è stato nuovamente individuato dai Ros, che hanno confermato l'intensa attività nella "diffusione di contenuti multimediali di propaganda sia di natura jihadista, sia antisemita". Soprattutto, il giovane aveva avviato un "percorso di apprendimento per il confezionamento di ordigni esplosivi azionati mediante detonatori wireless". Nelle proprie comunicazioni telefoniche e telematiche, informa la Procura, il giovane asseriva "di essere in procinto di preparare un ordigno artigianale (del tipo Tatp, con perossido di acetone, ndr), in merito al quale chiedeva istruzioni su come costruire un detonatore a distanza, di cui acquisiva componenti elettroniche".