Rapporto 007: "Italia nel mirino degli jihadisti per appoggio a Israele"

Il web, prosegue la relazione, "si conferma come uno strumento fondamentale per reclutare e incitare al compimento di atti violenti anche nel nostro Paese. Ma i rischi non provengono solo dal web, come attesta la presenza o il transito, riscontrati sul territorio nazionale come in altri Paesi europei, di cittadini centro-asiatici e nord-caucasici a vario titolo legati all'Isis della provincia di Khorasan. In alcuni casi, l'ingresso in area Schengen si è verificato dopo un passaggio attraverso la Turchia e i Balcani occidentali. Quanto poi alle espulsioni di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale, nel 2024 sono stati eseguiti, anche grazie al contributo informativo dell'Intelligence, 82 rimpatri".