Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sabotaggio alla pista di bob | Il ministero: "Atto inquietante"

"Un atto vile, ingiustificato, ignobile di puro terrorismo contro non solo l'Italia ma le Olimpiadi". E' questo il commento del sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi. "Ci vogliono far tardare i lavori - aggiunge - ma non possono riuscirci, spero che trovino i colpevoli il prima possibile e che vengano puniti come meritano. Nessun ritardo per il cantiere comunque - spiega ancora Lorenzi -, il tubo era accatastato e non ancora messo in opera come mi hanno detto i tecnici, quindi solo un gesto insensato che però porterà a maggiori controlli di sicurezza e anche di videosorveglianza".