Scossa di terremoto nel Senese, gente in strada in Valdelsa | Il sisma pochi minuti dopo la sperimentazione di IT-Alert

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in Toscana alle 12:19: l'epicentro è stato individuato a Poggibonsi, nel Senese, ma il sisma è stato avvertito anche a Firenze.

In Valdelsa la gente si è riversata in strada, ma al momento, secondo la Protezione civile della Provincia di Siena, non vengono segnalati danni. La scossa è avvenuta pochi minuti dopo il test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico attraverso il quale vengono diramati messaggi di allerta sui cellulari della popolazione residente.