Terremoto a Siena: gente in strada, la scossa più forte di magnitudo 3.5

Il sisma avvertito chiaramente dalla popolazione in tutta la Toscana. Al momento non si segnalano criticità

Lo conferma l'Ingv. L'ipocentro è stato registrato a 8 chilometri di profondità. A quanto si apprende non ci sarebbero criticità, ma il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione e in molti sono scesi in strada . Almeno altre cinque scosse sono state registrate nei minuti successivi, di magnitudo tra 2.0 e 2.7.

A Siena, fa sapere il sindaco Luigi De Mossi, è stato registrato un "piccolissimo smottamento in strada delle Grotte, senza alcuna criticità. La strada è chiusa per evitare qualsiasi problema, presente la polizia municipale". "Io e i tecnici del Comune di Siena siamo in giro per monitorare la situazione. Al momento si conferma che non ci sono danni", si legge sul profilo facebook del sindaco.