IT-alert, come funziona il sistema nazionale di allarme per le emergenze

Il messaggio "potrebbe non arrivare in alcuni casi, ad esempio se è impostata la suoneria silenziosa o se i telefoni sono spenti o privi di campo. Per questo motivo è fondamentale avere un feedback che ci possa aiutare a migliorare il servizio, tramite il questionario da compilare a fine test", raccomandano. I contesti per cui il sistema dovrà attivarsi sono per "maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti e precipitazioni intense", illustra il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.