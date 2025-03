Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 nello Stretto di Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 21:23 nello Stretto di Messina, con epicentro in mare a 11 chilometri da Reggio Calabria e a una profondità di 14 chilometri. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita, oltre che a Reggio anche in alcuni Comuni della provincia. Al momento, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dai carabinieri, non sono giunte richieste di soccorso.