Perugia, terremoto di magnitudo 3.5: "Un boato nella notte" | Scuole chiuse

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte del 4 marzo in provincia di Perugia. Nella zona di Foligno si è sentito anche un boato: scene di panico per strada in città e tanta paura tra i residenti delle province di Perugia e Macerata. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indicato una magnitudo di 3.5. L'epicentro è stato indicato a due chilometri da Foligno, a una profondità di circa 10 chilometri e il terremoto è stato avvertito anche nel Lazio, a Viterbo, in Toscana, ad Arezzo, e in Abruzzo, a L'Aquila e Teramo. Al momento non vengono segnalati danni, ma i sindaci di Foligno, Spello, Montefalco e Trevi hanno proclamato, in via precauzionale, la chiusura delle scuole delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per tutta la giornata.