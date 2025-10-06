Terremoto di magnitudo 4.4 sulla costa marchigiana, controlli nelle scuole a Fano

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 12:13 al largo della costa marchigiana pesarese. In seguito una seconda scossa, di magnitudo 2.5, è stata avvertita alle 12:22. Non risultano vittime né danni, ma il sindaco di Fano, in via precauzionale, ha disposto sopralluoghi nelle scuole e l'apertura del Centro operativo comunale per monitorare la situazione.