Cronaca
al largo di fano

Terremoto di magnitudo 4.4 sulla costa marchigiana, controlli nelle scuole a Fano

Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita fino ad oltre 40 chilometri dall'epicentro

06 Ott 2025 - 14:10
© Ingv

© Ingv

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 12:13 al largo della costa marchigiana pesarese. In seguito una seconda scossa, di magnitudo 2.5, è stata avvertita alle 12:22. Non risultano vittime né danni, ma il sindaco di Fano, in via precauzionale, ha disposto sopralluoghi nelle scuole e l'apertura del Centro operativo comunale per monitorare la situazione.

Il sisma avvertito a Fano, ma anche in altre località più lontane

 Il sisma di magnitudo 4.4, in provincia di Pesaro e Urbino, era a una profondità di 8 chilometri, a una distanza di 32 chilometri a est di Fano. La scossa è stata avvertita dai cittadini di Fano, ma anche di altre città delle Marche come Ancona, che si trova a circa 42 chilometri dall'epicentro. 

