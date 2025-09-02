Logo Tgcom24
avvertita dalla popolazione

Bolzano, scossa di terremoto in alta val Venosta

Per il momento, non si registrano danni. La scossa è stata però nettamente avvertita dalla popolazione

02 Set 2025 - 11:12
© ansa

© ansa

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in alta val Venosta, con magnitudo 2.3. L'epicentro nei pressi di Malles Venosta, a una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv a Roma e, per il momento, non si registrano danni. La scossa è stata però nettamente avvertita dalla popolazione.

Poco prima, alle 09:49, sempre nella stessa zona, era stata registrata una scossa leggermente più forte, di magnitudo 3.6, a una profondità di 5 chilometri.

