Bolzano, scossa di terremoto in alta val Venosta

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in alta val Venosta, con magnitudo 2.3. L'epicentro nei pressi di Malles Venosta, a una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv a Roma e, per il momento, non si registrano danni. La scossa è stata però nettamente avvertita dalla popolazione.
Poco prima, alle 09:49, sempre nella stessa zona, era stata registrata una scossa leggermente più forte, di magnitudo 3.6, a una profondità di 5 chilometri.
