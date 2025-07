Termoli, in un bar affisso il cartello "Vietato l'ingresso agli israeliani": interviene la polizia

Nei giorni scorsi, sulla porta d'ingresso del bar-biglietteria del terminal autobus di Termoli (Campobasso), è stato affisso un cartello con su scritto "In questo locale è vietato l'ingresso agli israeliani". Il messaggio ha fatto rapidamente il giro dei social e del Web e la polizia di Stato è intervenuta sul posto per far rimuovere il cartello e identificare l'autore, un trentenne residente in zona, titolare del locale. L'uomo ha confermato di aver scritto e affisso il messaggio, che ora potrebbe costargli una denuncia. Il reato ipotizzato è "propaganda e incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi".