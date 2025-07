Grecia, manifestanti impediscono lo sbarco di turisti israeliani

Una dimostrazione di protesta sull'isola greca di Syros ha impedito lo sbarco dei passeggeri di una nave da crociera israeliana: è quanto riporta la stampa locale. I manifestanti, circa trecento, mostravano bandiere palestinesi e striscioni con scritto "Fermate il genocidio"; le trattative per lo sbarco dei circa 1.600 passeggeri non sono andate a buon fine e la nave si è infine diretta a Cipro. I turisti avrebbero richiesto l'intervento delle autorità israeliane, ma il colloquio far i ministri degli Esteri Gideon Saar e George Gerapetritis non avrebbe portato a una soluzione che garantisse la sicurezza dei passeggeri.