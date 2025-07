Hamas pronta a liberare 10 ostaggi in cambio dello stop alla guerra | Netanyahu: "Buone probabilità di una tregua, ma nessun accordo a ogni costo"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 643. Israele ha presentato ai mediatori di Doha, in Qatar, una nuova serie di mappe che raffigurano il ritiro parziale delle truppe delle Forze di difesa israeliane (Idf) durante la tregua di 60 giorni. Per il premier Netanyahu ci sono "buone probabilità" che il cessate il fuoco e gli obiettivi di guerra a Gaza vengano raggiunti, ma ha chiarito che Israele non firmerà alcun patto "a ogni costo". "Stiamo parlando di un cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali metà degli ostaggi vivi e metà dei deceduti saranno restituiti a Israele dai mostri di Hamas", ha detto il premier israeliano che martedì sera ha incontrato, per la seconda volta in due giorni, Trump alla Casa Bianca. Per il presidente Usa ci sono "buonissime possibilità" di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza questa settimana o la prossima, ma non vi è nulla di certo. Hamas, in cambio dello stop delle ostilità, è pronta a rilasciare dieci ostaggi israeliani.