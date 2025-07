Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 642. Netanyahu ancora alla Casa Bianca per vedere Trump. L'incontro, il secondo in due giorni, è durato poco più di un'ora. Il leader israeliano è stato ospite lunedì sera a cena nella Blue Room della Casa Bianca. Durante l'incontro, il primo ministro israeliano ha annunciato di aver candidato Trump al Nobel per la Pace, consegnando di persona al tycoon la lettera inviata al Comitato organizzatore del premio.Proseguono i colloqui tra Israele e Hamas a Doha, in Qatar, per il terzo round negoziale sul futuro di Gaza. La proposta di Macron: "Riconoscimento dello Stato palestinese l'unica via per la pace". Nel Mar Rosso gli Houthi hanno attaccato una nave greca, provocando la morte di tre marinai. Si tratta del secondo episodio in poco più di 24 ore nel Mar Rosso dopo quello avvenuto domenica. Gli Usa hanno accusato i ribelli yemeniti di "palese disprezzo per la vita umana". Intanto nell'area sale anche la tensione tra Berlino e Pechino. L'esercito cinese ha puntato un laser contro un aereo tedesco da ricognizione elettronica, impegnato nella missione europea Aspides. "La messa in pericolo del personale tedesco e l'interruzione dell'operazione sono del tutto inaccettabili. L'ambasciatore cinese è stato convocato al ministero degli Esteri", ha fatto sapere la cancelleria tedesca.