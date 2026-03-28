ORE DI APPRENSIONE

Teramo, peggiora la frana a Silvi: crollata una villetta, voragine in strada

Alcune abitazioni in contrada Santa Lucia stanno scivolando a valle. Famiglie evacuate

28 Mar 2026 - 16:21
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Paura nella zona collinare di Silvi, città del Teramano, alle prese da settimane con un movimento franoso che sta tenendo i cittadini con il fiato sospeso. Alcune abitazioni in contrada Santa Lucia - sottostanti alla strada provinciale 29/b, chiusa al traffico due giorni fa dalla Provincia - stanno scivolando a valle, assieme agli alberi. Le case interessate - che a causa del maltempo riportano ingenti danni e crolli - sono state precedentemente evacuate.

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Il fronte si allarga

 Nelle ultime ore, sinistri scricchiolii hanno anticipato il crollo di una villetta che non rientrava tra quelle considerate particolarmente esposte al rischio. Il crollo dell'abitazione è avvenuto poco dopo il cedimento delle fondamenta, di parte del tetto e del piano superiore. Il fronte franoso - che si sta allargando - è al centro di un'attività di approfondimento di un pool di tecnici specializzati, con il coinvolgimento anche dell'Università Gabriele D'Annunzio, incaricati di svolgere indagini geologiche e idrogeologiche utili a definire il quadro evolutivo del fenomeno e a individuare gli interventi più adeguati da attuare.

Frana a Silvi (Teramo): crolla una villetta, voragine in strada

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Preoccupano anche le strade

 Sul posto sono intervenuti il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, e gli uomini della Protezione civile comunale, che da giorni stanno monitorando la dinamica della frana. Anche il manto stradale della provinciale in prossimità dell'abitazione crollata è interessata da una profonda voragine.

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