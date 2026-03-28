Teramo, peggiora la frana a Silvi: crollata una villetta, voragine in strada

Nelle ultime ore, sinistri scricchiolii hanno anticipato il crollo di una villetta che non rientrava tra quelle considerate particolarmente esposte al rischio. Il crollo dell'abitazione è avvenuto poco dopo il cedimento delle fondamenta, di parte del tetto e del piano superiore. Il fronte franoso - che si sta allargando - è al centro di un'attività di approfondimento di un pool di tecnici specializzati, con il coinvolgimento anche dell'Università Gabriele D'Annunzio, incaricati di svolgere indagini geologiche e idrogeologiche utili a definire il quadro evolutivo del fenomeno e a individuare gli interventi più adeguati da attuare.