Teramo, bimba di sei mesi muore al nido: sospetta SIDS. Ecco cos'è la morte in culla

Per ridurre il rischio di SIDS, gli esperti raccomandano alcune pratiche fondamentali. Innanzitutto, è essenziale far dormire il bambino sempre sulla schiena (posizione supina) e mai a pancia in giù o di lato.



La superficie del materasso deve essere rigida e piana, evitando cuscini, trapunte, piumoni, peluche o altri oggetti morbidi nella culla che potrebbero causare soffocamento.



È importante che il bambino dorma nella stessa stanza dei genitori, ma in una culla separata (co-sleeping), almeno per i primi sei mesi di vita, evitando invece la pratica del co-bedding, cioè che il bambino molto piccolo dorma nel lettone con i genitori: potrebbe rimanere schiacciato da loro oppure soffocare nelle loro coperte.



Altre buone pratiche anti SIDS sono: l'allattamento al seno quando possibile, l'uso del ciuccio durante il sonno (dopo che l'allattamento è ben avviato), evitare di coprire il bambino con coperte e preferendo l'uso di sacchi nanna, mantenere un ambiente privo di fumo. La temperatura della stanza dovrebbe essere fresca (18-20°C) per evitare il surriscaldamento, altro fattore di rischio riconosciuto per la SIDS.