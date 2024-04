Pavia, bimba di 3 mesi morta: genitori a processo per maltrattamenti

Verranno processati con l'accusa di aver provocato la morte della loro figlia, i genitori della bimba di appena tre mesi morta nel 2021 a Garlasco (Pavia).

L'ipotesi è che la piccola sia deceduta in conseguenza dei maltrattamenti ai quali i due, entrambi 30enni, l'avrebbero sottoposta. Inizialmente si pensò a un caso di "morte in culla". Fu la madre a chiamare l'ambulanza la mattina del 28 novembre 2021, raccontando di avere trovato la piccola in culla cianotica e con difficoltà respiratorie. A distanza di oltre due anni, dall'autopsia sono emerse diverse fratture e tracce di deperimento.