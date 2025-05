Maschera licenziata per aver gridato "Palestina libera" al Teatro alla Scala, Slc-Cgil: "Revocare il provvedimento"

"Riteniamo che il licenziamento rappresenti un provvedimento del tutto spropositato rispetto ai fatti contestati, e ne chiediamo con forza l'immediata revoca". Lo scrive Slc-Cgil in merito alla vicenda della maschera del Teatro alla Scala licenziata dopo aver gridato "Palestina libera" prima del concerto del 4 maggio all'ingresso del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel Palco reale. Slc-Cgil Milano precisa che la persona coinvolta "non è iscritta alla nostra organizzazione e ha scelto di rivolgersi a un'altra sigla sindacale per la propria tutela. Per questa ragione, non disponiamo di tutti gli elementi necessari a una valutazione completa del caso". "Crediamo - si legge nella nota - che ogni lavoratrice e ogni lavoratore debba poter esprimere liberamente le proprie opinioni, nel pieno rispetto delle norme vigenti".