Vicenza, cede balaustra del Teatro Olimpico: due turisti precipitano mentre scattano selfie

Il Comune di Vicenza ha annunciato l’apertura di un’indagine tecnica per verificare lo stato di manutenzione della balaustra e accertare eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. "Stiamo collaborando con la direzione del teatro e con i tecnici per capire se vi siano stati cedimenti strutturali o se si tratti di un uso improprio della balaustra", ha fatto sapere l’assessorato alla cultura. Il teatro resterà aperto, ma alcune aree potrebbero essere transennate in via precauzionale. Non è il primo caso in cui un luogo d’arte viene teatro di incidenti legati all’uso improprio degli spazi da parte del pubblico. L’uso di smartphone e selfie, in particolare, espone sempre più spesso a situazioni di pericolo in ambienti delicati, soprattutto se si sottovalutano i limiti strutturali di elementi storici come balaustre o parapetti.