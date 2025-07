Cesiomaggiore (Belluno), per un selfie si arrampica su un costone di roccia che cede: morta una 15enne

A Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, una 15enne è morta e una coetanea è rimasta ferita in seguito al cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme a una terza amica della stessa età, erano salite per scattare un selfie. L'episodio è accaduto a Busche, una località sul greto del fiume Piave. Le tre si sarebbero arrampicate su un pendio, che sarebbe poi franato: la vittima, caduta al suolo, sarebbe rimasta schiacciata da un grosso masso precipitato, ed è morta all'istante. Illesa la terza ragazza.