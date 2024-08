Bali, ringhiera cede durante un selfie: turista italiano precipita con la fidanzata e muore

Il viaggio di Giancarlo Zicari e Ilaria Biagi si è trasformato in tragedia. Lasciato l'albergo, avevano scelto di fare una passeggiata per ammirare le suggestive cascate di Villa Gajah Mas a Banjar Baturiti Kelod, nel distretto di Baturiti, nel centro dell'isola di Bali. Sono così arrivati in un punto panoramico, una sorta di terrazza affacciata sulle cascate, e hanno deciso di riprendersi in una foto ricordo. Perché lo scatto fosse ancora più bello, con le famose cascate sullo sfondo, avrebbero usato come supporto una recinzione in ferro, una ringhiera messa lì proprio a protezione di turisti e visitatori, per non farli cadere, che però in quella circostanza non ha retto il peso dei loro corpi.