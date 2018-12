Tassa sulle auto: nel mirino SUV e veicoli di lusso, ma a rischio anche modelli più modesti

L’ecotassa resta. Questo il punto fondamentale che ha espresso il governo sulla nuova tassa sulle automobili: in teoria i veicoli che subiranno l’aumento da 1100 a 2500 euro dovrebbero essere solo i SUV e quelli di lusso – un’iniziativa che ricorda quella del governo Monti – ma in pratica questo nuovo balzello rischia di andare a incidere anche sulle tasche delle famiglie italiane appartenenti alla classe media.



Sì, perché – come ci spiega “Stasera Italia” in onda su Rete 4 – anche una famiglia numerosa con un’auto che dev’essere più grande per necessità potrebbe incorrere nel provvedimento. Soprattutto perché l’ecotassa si basa sulle proprietà inquinanti del mezzo, quindi verranno tassate tutte quelle automobili che superano i 160 g/km di emissioni di CO2.