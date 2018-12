Manovra, fonti Palazzo Chigi: accordo su proposta da inviare a Ue | Ecotassa solo su auto di lusso

Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che le coperture per arrivare allo 2,04% ci sarebbero "grazie a risorse trovate nelle pieghe del bilancio".



Ecotassa per auto extralusso, non per utilitarie, Avanti con tagli alla pensioni d'oro - Sempre secondo fonti di Palazzo Chigi, si sarebbe trovata una mediazione sulla tanto discussa ecotassa, che rimarrebbe solo per le auto di lusso, mentre ne sarebbero escluse le utilitarie. Il balzello si dovrebbe applicare solo sulle auto con emissioni di almeno 20 punti in più rispetto alla norma originaria. Previsti, inoltre bonus fino a 6mila euro per elettriche e ibride. Allo stesso tempo, sarebbe stato confermato il taglio alle pensioni d'oro, fino al 40%, con sui si dovrebbe andare a finanziare l'opzione donna.



Il governo "fa quadrato", Di Maio: "Ore più importanti dal 4 marzo" - La serata di domenica è iniziata con un incontro "ristretto" tra i due vicepremier e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per poi passare a un "secondo round" con il vertice a Palazzo Chigi allargato al ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia, oltre ai tecnici del Mef.



"Sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E' il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni", aveva ricordato il capo politico M5s.



Reddito di cittadinanza costerà 7,1 miliardi - A partire dal reddito di cittadinanza sui cui, già nel pomeriggio di domenica, era stato Palazzo Chigi a chiarire i dubbi: "Resta invariato nei tempi e nella platea, e costerà circa 6,1 miliardo al quale si aggiunge il miliardo diretto alla riforma dei centri per l'impiego", riportava infatti in una nota.



Fugate quindi "le fake news" sul fatto che in seguito alle trattative con la Commissione europea il governo "avrebbe tagliato i soldi per questa misura". Nel dettaglio, la platea di coloro che hanno diritto al reddito di cittadinanza è di oltre 5 milioni e la misura funzionerà ad integrazione del reddito familiare.



Il taglio c'è solo perché rispetto al progetto iniziale l'avvio sarà posticipato a fine marzo. Il risultato comunque è un risparmio di quasi due miliardi: il costo sarà di 7,1 miliardi per il 2019 (contando il miliardo per i centri per l'impiego) contro i 9 iniziali. Mentre, "negli anni successivi, 2020 e 2021, non sarà più necessario 1 miliardo all'anno per i centri per l'impiego, ma soltanto 300 milioni per pagare gli stipendi ai nuovi assunti". Misura, anche quest'ultima, per cui è già stata individuata la copertura.