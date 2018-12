Manovra, Conte a Bruxelles giocherà la "carta" francese

"Sarebbe inaccettabile - tuona infatti il leader della Lega, Matteo Salvini - che ci fosse un atteggiamento di un tipo nei confronti di Parigi e uno diverso nei confronti di Roma. Non voglio pensare a due occhi chiusi a favore di Macron e a sanzioni impensabili per l'Italia".



L'Ue, però, ha già messo le mani avanti martedì spiegando che per il momento quelle di Parigi sono solo parole (e il bilancio verrà esaminato in primavera), mentre l'Italia lo sforamento l'ha messo nero su bianco sul documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles (e bocciato due volte). Proprio per questo dall'Ue continuano a sottolineare che all'incontro con Juncker Conte deve arrivare con fatti e impegni precisi, tanto che l'incontro potrebbe addirittura saltare se da parte italiana non si arrivasse a un accordo, sui numeri ma soprattutto politico, per accogliere i suggerimenti per evitare la procedura di infrazione.



Di fatto, comunque,per arrivare a un accordo tra Roma e Bruxelles c'è tempo fino al 19 dicembre, quando si riunirà il collegio dei Commissari. Proprio per questo il governo Conte potrebbe decidere di prendere ancora tempo. Anche perché a Palazzo Chigi le riunioni tecniche si susseguono senza sosta per valutare importi ed effetti della Manovra. Anche se Tria ha assicurato che "la Manovra non sarà rivoluzionata", smentendo quindi che "al Senato sarà completamente diversa" come invece sostenevano voci di corridoio. Per il ministro, invece, reddito di cittadinanza e quota 100 "rimangono, e potrebbero esserci delle misure aggiuntive: quello che è stato approvato non cambia".